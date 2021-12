KOHTINGUTURU KARM TÕDE ⟩ Kas liiga lai valik ajab eestlaste pea sassi?

Virtuaalmaailm on tänapäeval inimeste argielu lahutamatu osa — veebis peetakse koosolekuid, tellitakse koju tarbekaupa ning võetakse osa isegi kontsertetendustest. Uuringute kohaselt rajavad romantilised suhted teed isikliku õnneni ning kaasajal on internetis tutvumine nende suhete algatamiseks väga levinud moodus. Veel enam on see hoogustunud Covid-19 pandeemia ajal, mil vahetud kontaktid on piiratud ning levinumad USA tutvumisrakendused Tinder ja OkCupid raporteerivad rekordkõrgeid numbreid kasutajaaktiivsuses.