NAISTEJUTUD ⟩ Mis toimub pidudel? «Raskesti kättesaadavat mängida pole #metoo ühiskonnas enam võimalik!»

«Inimesed pole nii ammu peole saanud, et ei osata olla,» märgib Märt sõbralikult. «Eks see esimene sümptom ole ikka see, et kiputakse alkoholiga üle pingutama. Aga alkohol on teada-tuntud ärevuse võimendaja. Ja kui sa oled nüüd aasta toas istunud ajab see juba pea sassi. Sa unustadki ära, kuidas inimestega käituda, muutud järjest ärevamaks ja...» Juhtub nii mõndagi, mida hea meelega ei mäletaks. Need lood pole kõik sellised, et kannataks kirja panna. Kuula saadet!

Märt Niidassoo ja Kristina Herodes Naistejuttude stuudios. Ajasime silma sirgeks, et teile üks särtsakas peosaade teha. Head Uut Aastat kallid kuulajad! FOTO: Kristina Herodes

Pole saladus, et pidudel liigub ka salapäraseid aineid. «Ma usun, see on eneseotsimine,» mõtiskleb Märt. «Ega kõigile ei pruugigi viin sobida. Me peame aru saama - sinu tervis, sina vastutad! Iga rõõmuhetke arvelt sa rikud oma tervist. Iga inimene peaks ise endale teadvustama, mida ta teeb ja miks ta seda teeb.» Eesti seadused reguleerivad seda maailma siiski ka ning Naistejutud siin mingit üleskutset ei tee.

Märt on proovinud pidutseda ka ühegi meelemürgita, ainsaks käivitajaks kakao. «Ütlen ausalt, ta tegi seest soojaks küll - selline energiline, tõstev tunne.» Kirjeldused on nii ahvatlevad, et Kristinka on täiesti sillas ja tahab uuel aastal tingimata ka kakaopidu proovida! Kes soovib kampa lüüa?

Naistejutud mehega: Kristinkal on külas Märt Niidassoo. Tõsiselt äge, parajalt hulljulge ja loominguline mees, kel on alati multmiljon peoideed ja eriti mahe, paitav tämber. Mmm... FOTO: Kristina Herodes

Mida teevad naised pidudel kummalist, et tähelepanu saada? Paaritustants ja paaritushüüd on kaks võrdlemisi intrigeerivat nähtust. «Kõige lahedamad tüdrukud võtsid ise ohjad enda kätte,» julgustab Märt. Samas kasutavad paljud kaunitarid ka väga lärmakaid, lausa agressiivseid võtteid. Osa neist mõjub tegelikult hoopis mehi eemalepeletavalt. Samamoodi eksivad suhteturul punkte koguda püüdes mehed. Soovid ja tegelikkus - nende kahe vahel on sageli suured käärid. Kuula saadet, saad lõbusate näidete varal teada, mida peol teha ja mida mitte teha.

Ka 2022 aasta 8. jaanuari saates on Kristinka kaaslaseks üks maheda hääle ja julgete väljaütlemistega mees - on mida oodata!