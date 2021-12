Külaskäik erootikakaubamajja: milliseid seksilelusid lõbusid eestlased eelistavad?

Talvine Maardu ja erootika ei sobi kokku. Talvine Maardu on külm ja hämar ning määrdunudvalge taevas ta kohal on nii madal, et sulab ühte pruunikaks väsinud lumega. Kummatigi on just siin – jäätunud parkimisplatsi veerel – Eesti suurim erootikakaubamaja. Jah-jah, just selles ilmetus ja madalas, krobelistest kivipaneelidest rajatises, millest üksik vares just üle lendas. Sisse saab mustast rauduksest, millele kleebitud kiletatud paberid käsivad ukse enda järel hoolikalt sulgeda, desinfitseerida käsi, hoida vahet ja pidada piiri liiga innuka sissetrügimisega («Seoses eriolukorraga võib poes olla maksimaalselt 40 inimest»).