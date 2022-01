Uus aasta on käes ning paljud inimesed on andnud endale lubaduse, et no sel aastal saan küll supersaledaks ja tervislikuks. Kusjuures, see ei pea nii ränkraske olema. Jalutamine aitab vägagi hästi pihta kahandada ning selleks ei pea sugugi kümneid kilomeetreid iga päev maha tammuma.