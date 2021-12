LIHTSAD ASJAD ⟩ Saja-aastane sõjaveteran paljastas pikaealisuse saladuse

Teise maailmasõja ajal teenis Jones sõjaväelendurina ning naasis hiljem kodulinna ja lõi pere. Kõbusa vanamehe kaks tütart paljastasid, et mees on väga suurepärane isa ja neil on hea meel koos tema 100. sünnipäeva tähistada.

Kõrges eas inimesed on ka varem meedias avaldanud, mis on nende pikaealisuse saladus. Näiteks 104-aastane ameeriklannast juuksur usub, et on nii kaua elanud, sest on alati armastanud süüa.