Kõigepealt uuri välja, mis su kallimat erutab. Mõnele naisele meeldib, kui teda voodis litsiks nimetatakse, mõni mees tahab seksi ajal kuulda, et on issi. Kõigile see aga ei sobi. Kui tead, mis su kaaslasele meeldib, siis saad sealt edasi minna.