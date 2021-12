KAS SINUL KA? ⟩ Niimoodi on koroonapandeemia mõjutanud inimeste unerežiimi

Euroopas, Aasias ja Ameerikas läbi viidud uuring väidab, et inimene on keskmiselt hakanud magama igal ööl umbes 25 minutit rohkem. Unekvaliteedis pole aga nii selget muutust. Ameerikas tundsid suisa 60 protsenti uuringus osalejaist, et nende uni pole enam nii hea. See-eest 40 protsenti ei kurtnud selle üle, nii et see on väga individuaalne.