3 sodiaagimärki, keda ootab ees kõige ägedam uusaastaöö

Aastalõpp on saabumas ning võime rõõmustada, et mitmed rasked astroloogilised seisud, mis meid viimastel nädalatel on väntsutanud, on selleks ajaks oma haripunkti ületanud ja taandumiselainel. Kuu, mis loob meeleolu ja emotsioone, liigub vanaaastaõhtul Amburis, äratades kõigis soovi midagi põnevat ja uut kogeda. Ambur on lõbus seikleja, keda saadavad naer ja õnnelikud juhused. Seetõttu võivad paljud igatseda aastalõpus seltskonda, huumorit ja kasvõi pisikestki seiklust (kuigi pigem suurt!).