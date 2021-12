Inimsaatus on üsna ettearvamatu. Sellest lähtuvalt on kõigil rahvastel üle terve laia maailma palju uskumusi, traditsioone, kombeid ning muid asjatamisi, mida vana-aastaõhtul ning uue aasta esimesel päeval kas teha või tegemata jätta. Mõni komme nõuab sularaha, mõni koristamist, teised annavad stiilinõu, kolmandad katavad peolaua.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eesti rahvakalendris on omad kombed väga paljude tähtpäevade tähistamiseks, seega alustame hea õnne oma õuele meelitamist just siit. /---/ Tähtis oli vana-aastaõhtul katta rikkalik toidulaud, mis pidi tagama hea õnne ning külluse ka tuleval aastal. Kõigi perenaiste rõõmuks toome välja ka selle, et lauda ei tohtinud pärast peo lõppu ära koristada, muidu võib...