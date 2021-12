Ofcomi poolt koostatud raport näitab, et keskmine inimene veetis pandeemia tõttu kodus istudes umbes 40 protsenti ärkveloldud ajast mõne ekraani taga. Nüüd, kui ilmad on läinud külmaks ja kõledaks, siis veedavad inimesed toas tehnoloogiaga aega aga veelgi enam. Ebastabiilsusest tingitud stress ja ärevus mõjutavad sinu nahka, ent üks pahalane, kes end just nutiseadmetes peidab, on sinine valgus.