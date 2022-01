Uus aasta on käes ning nüüd puhuvad ka sinu armuelus värsked tuuled. Paljud vabad hinged soovivad kohtuda kellegagi, kes on just tema jaoks loodud. Vaata, kas ka sina kuulud nende tähemärkide hulka, kellel on sel aastal tõenäosus sügavalt armuda.