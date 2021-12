«Aastalõpp on nii meeletult kiire!» See on ilmselt ainus asi, milles sel aastal kõik ühel meelel on. Samas tähistada tahaks, sõpru külla kutsuda ja pidu pidada. Kuid seda saab teha ka ilma kuus tundi kestnud rassimiseta köögis! Korralda sõpradele juustupidu – kõht saab täis ja maitsemeeledki uute elamustega teritatud. Kuid juustu serveerimine ja söömine – selles kunstis on terve rida tarkusi, mida enamik siinkandis ei tunne. Kuldaväärt nõu annab Merit Wassenaar Juustukuningatest. Loe see lugu lõpuni ja saad igal pool maailmas profiteadmistega hiilata!