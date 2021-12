KAS MÄRKAD MIDAGI? ⟩ David Beckhami vimka perepildil naerutab rahvast

Mehed poseerisid pildil klassikalistes mustades smokingites ning peretütar kandis sinist kleiti, millel peal kootud valge kardigan. Victoria valis omakorda riietuseks smaragdrohelise maani kleidi. Postitatud fotol on näha humoorikas asjaolu, et David seisab kikivarvul, et poegadega natukenegi rohkem ühepikkune olla.