Mis tulemuse annavad ilusüstid koos koroonavaktsiiniga?

Ilukliinikel on käed-jalad tööd täis – vähe sellest, et tuleb teenindada suurt klienditulva, kes aastalõpupidustusteks ilusüste soovivad, on vaja aidata neil seejuures ka planeerida aega koroonavaktsiini jaoks.

Inimesed peaksid ootama kaks-kolm nädalat enne ja pärast ilusüstide tegemist, enne kui lähevad koroonavaktsiini tegema. Nii vähendab see tõenäosust, et need kohad, kuhu on ilusüste tehtud, üles paistetavad, ütles Ameerika ilukirurgide ühingu president Gregory Greco.