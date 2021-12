SODIAAGISOSINAD ⟩ Aastalõpp toob seiklusi ja värskeid tuuli

Soovitused nädalaks

1. Too mõttelist selgust tunneteküsimusse, mis sind viimasel ajal vaevanud on - olgu see seoses endiste suhtete, lapsepõlve, sisemiste igatsuste vms. Võimalusel räägi asjaosalistega, kuid räägi südamest. (Merkuuri ühendus Pluuto ja Veenusega)

2. Ära enam reageeri vanadele pingetele, vaid tunneta, kuidas kõik see on sinust lahkumas. (Päikese kvadraat Chironiga ja Marsi sekstiil Saturniga)

Preestrinna istub vaikuses. Ta sümboliseerib kõrgemat teadmist, intuitisiooni, jumalikku naiselikkust, alateadlikku meelt. Tema näo ees on õhuke loor, mis kaunistatud granaatõuntega – külluse, viljakuse ja jumaliku naiselikkuse sümboliga. Tema langev rüü oli algselt mõeldud teadmiste varjamiseks, tõstes esile sisemist emotsioonide ja võimu sümboleid. Kuu, mida kaardil näed, tähistab naise erinevaid arenguetappe: neiu, ema, vanamoor. Ülempreestrinna kutsub sind usaldama oma sisetunnet ja kõrgemat teadmist. On aeg tõmmata tagasi ja usaldada oma intuitsiooni, mõelda asjade üle pikemalt järele. Tulevik ei ole veel teada, aga sinul on kõik teadmised, oskused ja ressursid, et hakkama saada igas olukorras, mida saatus su teele veeretab.