Näitleja ja laulja Jared Leto tähistas 26. detsembril oma 50. sünnipäeva, postitades Instagrami pildi endast palja ülakeha ja värvilise koogitükiga. Hiljuti filmis «Gucci tragöödia» Paolo Guccit mänginud näitleja on rääkinud, et tema noorusliku välimuse saladus on veganlus.