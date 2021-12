OHTLIK LEID ⟩ Ema avastas laste hommikuhelvestest midagi šokeerivat

25-aastane Haisam Nassar kallas lastele hommikusöögiks Nestlé helbeid, kui avastas karbist suure kotitäie narkootikume. Internetis surfates leidis ta, et tegemist on metamfetamiiniga. Ta viis leiu politseisse, kus kinnitati tema kartusi.

«Kui see kott oleks purunenud, siis oleks sel olnud surmavad tagajärjed!» ahastas naine. Kotis oli ligi pool kilo metamfetamiini, mille väärtus on umbes 107 000 eurot.

Nassari lapsed on kahe- ja kolmeaastased, lisaks üheaastased kaksikud, kes kõik olid karbist juba mitu päeva söönud, enne kui narkootikumid helveste alt välja tulid. Lapsed läbisid arstliku kontrolli ning nende tervis on korras, kirjutas The Sun.