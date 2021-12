2022 aasta on eelmisest täielikult erinev ehk muutub kõik. Aasta annab meile numeroloogilise võimaluse, aga ka kohustuse. «Selline on ülesanne, mida inimestel on sel aastal vaja täita. Teeviit, kuhu suunda on tarvis minna,» juhendab astroloog. Kuid siis, kui me inimestena oma ülesande täitmata jätame, pole midagi head oodata. Numbrid annavad selgeid sõnumeid. Astroloog selgitab, millised need on.