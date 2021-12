Uue aasta alustamine puhtalt lehelt on imeline eesmärk, kuid mõni lubadus on parem andmata jätta. Selle asemel keskendu lubaduse ümber sõnastamisele, sest nii jagub sul rohkem motivatsiooni.

Need on suured uusaastalubadused, mida paljud andma kipuvad, kuid mis on viga: