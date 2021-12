Armupommitamine kui selline on aga üks esimesi ohumärke, et sa võid olla alustamas suhtet nartsissistliku inimesega või sa juba oledki sellise suhte algses faasis. Kuigi paljud selle meetodi alla kuuluvad tegevused on üsnagi iseenesestmõistetavad, siis on ka mitmeid armupommitamise viise, mis võivad su radari alt vägagi madalalt läbi lennata.