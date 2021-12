Inimese Disaini süsteem toob välja iga inimese vaatepunkti eripära, mille põhjal ta oma maailma üles ehitab. See on filter ja struktuur, läbi mille ta võtab vastu infot ja annab teadmisi välja, sest nii suudab ta anda endast parimat. See näitab, kuidas tema mõistus on loodud sügavamal tasandil funktsioneerima. Uuri, kas tunned oma vaatepunkti ära.