Kõige kindlam on siiski teha koroonatest. FOTO: Shutterstock

Covidi omikrontüvi on koroonanumbreid taas järsult kergitanud. Ehkki paljud sümptomid kattuvad koroonaviiruse eri tüvede ning ka gripi ja tavalise külmetusega, siis Briti eksperdid on avastanud, kuidas põhisümptomid neil erinevad. Kõige kindlam on mõistagi teha koroonatest.