Tupel on loomulik õrn lõhn, mida ei tohiks püüda ilmtingimata eemaldada. Siiski on hea hügieen värske tupe tervise aspektist väga oluline. Kuid aeg-ajalt võib naine elu jooksul märgata, et alt erituv lõhn on tugev ja ebameeldiv ning vahel vajab see meditsiinilist sekkumist.