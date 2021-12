VABADUS, ARMASTUS, LÄHEDUS ⟩ Mida toob moeaasta 2022?

Üks loeb horoskoopi, teine valab tina, kolmas vaatab, mis moelavadel toimub. Kõigil on võimalik hea märkamisoskuse juures teada saada, mida saabuv aasta meile toob. Mood on suurepärane ühiskonna peegel. Kuid see töötab omamoodi loogikaga: minevikku näeb seal vaid väikese killu, peamiselt saab loomingu kaudu vaadata tulevikku. Igal esile kerkival trendil on all mõni esile tõusnud vajadus, igatsus või kirg. Ja sageli jagame neid soove, ilma et ise seda teakski.