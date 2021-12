MEELELAHUTUS ⟩ Aastal 2021 eestlasi enim erutanud skandaalid

Triinu Liisi ja Justini saaga. Aasta esimeses pooles tiriti abielupaar kasside saagasse, mis vältas aprillist augustini. Lõpuks selgus, et Austraalia strippar Justin viis kassid varjupaika valega, et leidis need tänavalt. Ei läinud aga kaua ja novembris lahvatas uus skandaal: koduvägivalla süüdistus Justini vastu. Detsembris selgus, et Eesti politsei alustas Justini väidetava vägivallajuhtumi kohta kriminaalmenetluse.