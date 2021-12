Mis on kanepiõli? Kas see teeb inimese pilve? Kas see on legaalne? Kuidas see toimib? Kas sellest jääb sõltuvusse? Kes võiksid kaaluda selle kasutamist? Neile ja ka mitmetele teistele küsimustele viimasel ajal populaarseks saanud CBD ehk kanepiõli kohta leiabki vastuse just sellest kogemusloost.