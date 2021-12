Eelmiste elude spetsialist ja hingeterapeut Nicolas Aujula paljastas, mida talle on avaldanud hääled tema peas tuleviku kohta. Nicolas ennustab vaimusilma tekkinud piltide järgi – tema peas on justkui hiigelsuur teler, kust ta stseene vaatab. Tal on olnud palju elusid, muu hulgas on ta eelmistes eludes olnud Egiptuse kuninganna, lõvi ning elanud ka hoopis teises galaktikas.