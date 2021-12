ÕÕVASTAV LEID ⟩ Näitleja leidis WC-potist kutsumata külalise

«New York, ma armastan sind,» kirjutas ta pildi juurde, kus ta kannab näomaski, mütsi ja hoiab käes kaht vaakumpumpa. «Hoidke end ja üksteist, sellal kui see uus laine liigub läbi meie ridade. Teiste New Yorgi uudiste seas: tõmbasin potist välja uppunud roti.»

Pilti on laigitud umbes 35 000 korda ja selle all avaldasid toetust mitmed teisedki kuulsused, kes ei suutnud oma silmi uskuda.

Rotilaine New Yorgis on kasvanud koos koroonaarvudega. Novembris anti üle 21 000 korra teada, et ollakse hädas rottidega, 2019. aastal oli see number 15 000, kirjutab New York Post.