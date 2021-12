USKUMATU ⟩ 14-aastane tüdruk tahtis lopsakaid huuli ja süstis neisse ise õli

Dnipro linnas süstis 14-aastane koolitüdruk oma huultesse näole mõeldud kosmeetilist õli, et suurendada nende mahtu.

Neiu selgitas oma tegu sellega, et sõbrad on juba hakanud käima ilusalongides, kus neile tehakse huulte suurendamiseks süste. Seetõttu otsustas ta internetist leitud nõuandeid kasutades iluprotseduuri arvelt kokku hoida. Tüdruk süstis oma alahuulde õli, misjärel läks ta paiste. Ta tuli viia kohe haiglasse, kus tüdrukule tehti üldnarkoosis keeruline operatsioon, et huultest õli välja saada.