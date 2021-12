TASUB TEADA ⟩ Need märgid näitavad, et su kaaslane ei naudi seksi

Suhtes tuleb ikka ette, et vahel ei saa voodilinade vahelt väljagi, samas järgmisel hetkel ei taha seksist kuuldagi. Paljud paarid kogevad seksuaalelus kuivi perioode. Oluline on välja selgitada, kas asi on tervises või ei ole partner teie seksuaaleluga enam rahul.



Tihti võib olukorda halvendada asjaolu, et partner ei julge teemat üle võtta. «Paljud inimesed on seksuaalsetel teemadel haavatavad ja nad ei tea, kuidas väljendada, et nad ei naudi seksi,» ütleb seksuaaltervisele spetsialiseerunud kliiniline psühholoog Lori Lawrenz.