Käes on aasta kauneim aeg, kus kohtuvad sõbrad ja pered ning lauad on lookas. Kõik on väga hästi ning ei pea üldse muretsema oma talje pärast! Kui sa aga kuulud nende hulka, kes siiski sooviks pühadelauas piiri pidada, heida pilk peale levinumatele ülesöömise põhjustele ja ka lahendustele.

Tavaliselt juhtub see siis, kui laual on snäkid, aga ka siis, kui laud ägab hea toidu all. Sageli inimene ei näri toitu korralikult läbigi. See võib põhjustada ka kõhupuhitust, -kinnisust ja kõrvetisi.