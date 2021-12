Ka kõige tugevamates suhetes tuleb ette pingelisi aegu. Aga kui sa pidevalt tunned, et pead konfliktide vältimiseks kallima ümber justkui kikivarvukil käima, siis on aeg mõelda, kas see suhe on seda ikka väärt. See näitab, et sa ei tunne end selles suhtes emotsionaalselt turvaliselt – ning võib-olla oleks sul kellegi teisega parem.