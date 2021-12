VASTUOLULINE ⟩ Kas peale oraalseksi on okei kallimat suudelda?

Olgem ausad, ilmselt ei räägi keegi seda seksi alguses läbi ning oraalseksi juurde kuuluvat sobiva käitumise protokolli pole enne suguelu elamist meile samuti keegi jaganud. Kuidas siis käituda?

Paljudele meestele lihtsalt ei meeldi mõte sellest, et ta peaks suudlema kedagi, kelle huuled on just tema varustusega kokku puutunud. Samuti on ilmselt naisi, kes ei soovi teada, kuidas tema alumine korrus tegelikult maitseb. Teisest küljest aga tundub väga külm ning solvav see, kui partner peale sinu poolt pakutud (loodetavasti nauditavat) oraalseksi su suudlusest kõrvale pöörab või lausa jälestusest pakatavaid hääli teeb.

Paarisuhe

Kahjuks on tegemist suhteliselt halli alaga, kus ühest käitumismaneeri pole võimalik välja tuua. Väga palju oleneb inimese isiklikest eelistustest, vahendab The Frisky. Kui oled püsisuhtes, siis loodetavasti oled sellest partneriga juba rääkinud ning tead tema eelistusi. Seetõttu pole ka keeruline sobiv kompromiss leida. Kui kallimale tõesti tema enda suguelundite maitse vstukarva on, siis loputa tema sooviga arvestades peale oraalseksi suu või pese hambaid.

Sama kehtib ka siis, kui sina oled see osapool, kellele oma maitset tunda ei meeldi. Selgita kaaslasele lihtsalt taktitundeliselt ära, et asi pole temas ja suudlemine vahetult peale oraalseksi on sinu jaoks ebamugav. Pange reeglid paika ning järgige neid. Isegi kui seksijärgsest amelemisest midagi välja ei tule, siis võite ju ometi orgasmile järgnevat rammestust teineteise kaisus nautida ja kasvõi väikese uinaku teha.

Uus partner