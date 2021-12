Testi oma huumorimeelt! Mitu punkti said? FOTO: Shutterstock

Allpool olevad naljad on tüüpiline onu Heino või isade huumor. Mitut nalja neist oled sina terve lapsepõlve kuulnud? Äkki viskad mõnda neist isegi?

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Järelikult on see tasuta.» - Kui kassapidaja on hädas kauba läbilöömisega või mõnel esemel poes pole hinnasilti.