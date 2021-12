NÄDALAPROGNOOS ⟩ Jõululaupäeval on taevaseisud kõige intensiivsemad ning hoiatavad pingete eest

Suhete, raha ja ka enesearmastusega seotud küsimused ning tunded on teravalt õhus. Olukorrad või asjaolud, mistõttu oleme oma südame sulgenud, võivad tulla päevakorrale - eriti laupäeval, mil Veenuse ühendus Pluutoga läheb täpseks. Sel nädalal ilmub ka horoskoop, mis kirjeldab täpsemalt, mida Veenuse retrograad kellelegi toob. On hea aeg, et vaadata endas sügavamale ning püüda leida oma rahulolematuse põhjus ja seda leevendada. Seal, kus kellegi jaoks Veenus ja Pluuto parajasti asuvad, leiab aset tohutu igatsus mingi täitumuse järele, aga ka tunne, et millegipärast me seda ei saa. Võib olla ka suur hirm jääda ilma just sellest, millest kõige rohkem hoolime ning mida vajame.