Kaneelil ning nelgil on antibakteriaalsed omadused. Lisaks aitavad nad ka toitu säilitada, parandavad sööja seedimist ning ennetavad erinevaid kõhuhädasid. Inimesed on vürtse erinevateks otstarveteks kasutanud küll aastasadu, kuid nüüd on teadlased üha enam kinnitust leidnud, kui tervislikud piparkookides sisalduvad vürtsid tegelikult on. Näiteks leidsid Austraalia teadlased eelmisel aastal, et kaneeliõli on üks tugevamaid looduslikke antibiootikume.