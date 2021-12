NAISTEJUTUD ⟩ Karmid lood magamistoas: «Ma reaalselt jooksin verd! Mõtlesin, et nüüd on kiirabisse minek...»

Kristinka ja Heidi võtavad ette nii intiimse ja erutava teema, et saatejuhil lähevad juba teises lauses sõnad sõlme... Aga võtame end kokku ja räägime asjadest, millest me siiani rääkida pole suutnud. Mõni teema on lihtsalt nii sügaval kapi põhjas...

«Kui peale kireööd peegli ette sattusin ja kusagil paistis mõni sinisem koht, siis ma olin kohutavalt õnnelik,» pihib Heidi. «Sellepärast, et see oli ju märk, mis tuletas meelde, et üliäge öö oli!»

Heidi Hard Rock Laagris FOTO: Erakogu

Mõne inimese jaoks asuvad valu ja nauding hoopis eri planeetidel, aga mõne jaoks on piir nende vahel üsna hägune. Kui vürtsikaid ja erineva tooniga seiklusi oma magamistuppa tuua on iga inimese puhul erinev. Mis sobib ühele ei sobi teisele, aga proovida on ometi põnev...

«Mehel võib käivituda ürginstinkt,» kirjeldab Kristina. «Ta läheb nii käima, et ei saa enam pidama ja ei suuda enam peatuda ka siis kui naine ülteb: «Ära tee! Ei! Stopp!» Mehed vahel ei märka neid piire, sõidavad üle ja siis ongi need hinge- ja füüsilised traumad taga.»

Kristinka Hard Rock Laagris FOTO: Erakogu

Heidi meenutab vahekorda, mis lõppes lausa verejooksuga. «No oli jah valus, ja siis,» räägib Heidi. «Ma kunagi ei ütle ega karju stopp ainult sellepärast, et valus on. Aga sel korral ma ehmatasin küll ikka tõsiselt ära... Mõtlesin, et nii-nii, nüüd on kiirabisse minek, sest seksides läks valesti!» «Ma reaalselt lihtsalt jooksin verd! Mõtlesin et nüüd on kiirabisse minek...»

