Lapsed on oma soovides teadagi konkreetsed – kui pakis on vale asi, võib tulla nutt või jonn. Selleks, et oma kullakes(te)e silmad särama panna, vali kingitus allolevast listist – nii võid kindel olla, et tabad naelapea pihta!

Siin on nimekiri kaasaegsetest mänguasjadest, mis lähevad praegu igale lapsele peale:

Squish a Boos pehmed kaisuloomad/padjad

Väga pehmed ja mõnusad erinevate tegelastega padjad, mis lastele väga meeldivad. On jõuluteemalised padjad – nt lumememm ja piparkook, aga ka koerakesed, kassikesed, panda ja paljud teised tegelased. Mõeldud vanusele alates 3+ aastat.

Happy Nappers

Ideaalsed mängupadjad, mis tõmbuvad lahti ja pakuvad üllatust magamiskotina! Iga Happy Napper muutub täiuslikust mängupadjast superpehmeks magamiskotiks lihtsa tõmbega. Teie laps saab selle sisse pugeda ja uinuda. Need on su kõikjale minevad sõbrad, kes mängivad sinuga kogu päeva.

FurReal loomakesed

Avastage hämmastavate interaktiivsete lemmikloomade maailma koos armsate FurReal sõpradega! Kui armastate lemmikloomi ja tantsimist, ei jäta FurReal interaktiivne mänguasi teid ükskõikseks.

Kasutage automaatset jalutusrihma (komplektis) vajutade selle otsas olevat tantsunuppu ja kutsikas hakkab tantsima, mängides 5 erinevat lugu! Vajutage jalutusrihma jalutusnuppu ja võite minna oma armastatud lemmikloomaga jalutama. Sellel armsal lemmikloomal on üle 50 heli- ja liikumiskombinatsiooni. Komplekt sisaldab söötmistarvikut, jalutusrihma. Mõeldud vanusele alates 4+ aastat.

Beebinukk

Realistlik beebinukk on väikestele lastele alati hea kingitus. Valida on erinevate riietega ja aksessuaaridega nukkude vahel. Mõned nukud ka naeravad ja ütlevad «Mom», «Dad». Mõeldud vanusele alates 3+ aastat.

Põgenemistuba ehk Escape Room

See mäng on eestlaste seas üsna populaarne ja üle terve Eesti on kokku pea 100 erinevat põgenemistuba, kus panna ennast proovile. Nüüd aga on sul võimalus tunnetada põnevust ja nautida Põgenemistoa salapära oma enda kodus.

Selles väljakutset esitavas ja ettearvamatus mängus, tuleb teha koostööd, et lahendada mõistatusi ja leida peidetud vihjeid. Pidevalt on võidujooks ajaga: teil on aega ainult 60 minutit, et põgeneda. Kasuta oma aju! Meeskonnatöö, hea suhtlus, leidlikkus, loovus, loogika ja detailide märkamine on samuti väga tähtsad. Sobilik vanusele alates 16+ aastat.

Ticket to Ride

See on lõbus ning põnev rongimäng Euroopas. Mängijad omastavad vagunikaartidega erinevaid raudteid ning korjavad piletikaartidega punkte. Lihtsus ning kiirus teevad selle paljude lemmikuks. Soovituslik vanus: 8+. Kestvus: 60 minutit ja mängust saab osa võtta 2-5 inimest.

Fidgetid

Sel suvel ja sügisel vallutasid laste südamed kõikvõimalikud fidgetid, mis on jätkuvalt populaarsed. Fidgetitest on lummatud lapsed alates kolmandast eluaastast kuni varajase teismeeani.

«Among Us» tegeleased

Ülipopulaarse videomängu «Among Us» järgi on valmistatud kujud. Nüüd saate mängu tuua reaalsesse ellu! Sellel 11,5 cm kujul on kaasas kolm üllatustarvikut. Mäng on mõeldud vanusele alates 3+ aastat.

«Among Us» pehme tegelane

Ülipopulaarse videomängu «Among Us» järgi valmistatud pehmed kujud. Mänguasi on 18-20 cm pikk ja kest on nahasõbralikust siidist, vatist ja pehmest plüüsist. See on äärmiselt pehme ja jätab mulje nagu kallistaks pilve. Mõeldud vanusele alates 3+ aastat.

LEGO

LEGO komplektid toovad sära silma igas vanuses lapse ja lapsemeelse täiskasvanu silmadesse. Valikus on väga palju erinevaid komplekte erinevate raskusastmetega. Sobivad mängimiseks, kollektsioneerimiseks ja lastele loovuse arendamiseks. Tegelasi on mitmeid – superkangelased: Spiderman, Batman jpt; filmitegelased: Harry Potter, Star Wars jpt; tuntud ehitised: Taj Mahal, Valge maja jpt.

Lumised tegevused õues

Kaubamaja Lastemaailmast leiab lumelauad, mäesuusavarustuse, kelgud erinevas vanuses lastele.

Kõige pisematele:

Mushie rahustavad ja stiilsed närimislelud

Vaid viis aastat tegutsenud Mushie on kiiresti populaarsust kogunud USA beebiasjade kaubamärk. Mushie ja Levi Feigenson lõid ettevõtte oma pisikeste laste vajadustest lähtuvalt. Kiiresti võitsid skandinaavialiku disainiga beebitooted ka teiste väikelaste vanemate tähelepanu ja poolehoiu. Toodete värvitoonid on rahulikud ja ajatud. Mushie on eelkõige tuntud oma musliinist toodete, silikoonist lutihoidjate, laste 100 protsenti BPA- ja keemiavabade sööginõude ning mänguasjade poolest.

TIDY TOT: avasta toidumaailm vahvalt ja muretult

Tidy Tot’i pudipõlled teevad väikelapse söögikorrad pingevabaks ka lapsevanemale. Tahke toiduga harjutamine on lapsele põnev ja mänguline, lapsevanemale tähendab see aga sageli lapse ja kodu suurt koristamist pärast söömist. Põll on pehme ja veekindlast materjalist, BPA-vaba ning sel pole ühtegi auku, kust vedelik või toit läbi lipsaks. Tänu pikkadele varrukatele jäävad puhtaks ka lapse käsivarred. Sobib ideaalselt kasutamiseks ka näpuvärvidega mängimisel.

Emale ja tütrele:

New Vintage ehted

NEW VINTAGE BY KRISS: ehedad ja lahedad ehted lastele

Alati stiilsed, erilise ja julge sõnumiga ehted kaubamärgilt New Vintage by Kriss (NVbyK) on inspireerinud ja julgustanud naisi juba alates 2011. aastast. Eestis valmivatesse ehetesse on sisse kirjutatud keskkonnateadlikkus alates materjalivalikust kuni pakendini. New Vintage by Krissi asutaja Kriss Eglite põimib omanimelises ehtemärgis kokku klassika ja moodsa nooruslikkuse.