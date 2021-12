Mõned inimesed on kõige õnnelikumad just suhtes olles. FOTO: Pexels

On inimesi, kellel pole mingit probleemi olla pikaajalises suhtes, kuid mõne teise jaoks tundub pühendumine liigne koorem, sest vallaline on ju nii lõbus olla. Seda, kui hästi sulle püsisuhted sobivad, võib määrata ka sinu sodiaagimärk. Kui otsid kaaslast pikemaks suhteks, siis proovi leida endale kaaslane just nende nelja märgi hulgast.