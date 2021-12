ÜLEVAADE ⟩ Nädalavahetusel ootavad vahvad jõululaadad, kuid tegevusi jagub ka spordisõpradele

17. detsembril kell 17 avatakse Fotomuuseumis Saksamaal Hamburgis elava vene dokumentaalfotograafi Jekaterina Solovjova näitus «Tiir ümber päikese. Kolodozero». See on raju lugu Tallinnast pärit punkpreestrist Arkadist.

Nimeta näitus, mida vaataksid mitmeid kordi? Üks selline on kindlasti Läänemere elamusnäitus «Tuur Maria unenägu», mis on väljas Loodusmuuseumis. Kes veel pole näinud, siis vutt-vutt, see veel viimaseid päevi üleval.

Energia Avastuskeskus kutsub laupäeval perepäevale. Toimub teadusteater «Millest koosneb jõulutunne?», kuppelplanetaariumis saab vaadata jääkaru ja pingviini seiklusi põhjanabal. Reedel avatakse Tallinna Lauluväljakul Hiiglaste Võlumaa.

Sulle meeldib joosta? Laupäeval Narvas toimuvale Neptunas Eesti Ööjooksule on veel pileteid. Kui juba Narva minek, tasub heita pilk Narva raamatukogus olevale näitusele jõuluehetest või promenaadile jõudnud rändnäitusele nahkhiirtest.

Jõuluehete näitus Narvas. FOTO: Visit Estonia

Otepääl võetakse aga vastu talvepealinna tiitel. Pidustused missugused! Toimub ka talveturg.

Otepääst saab talvepealinn. FOTO: Visit Estonia

Mine jõululaadale

Tallinnas Telliskivis toimub pühapäeval Disainiturg. Laupäeval on Põhja-Tallinnas üritus «Jõulud Põhjala tehases». Pärnus Uue Kunsti muuseumis toimub Kihnu «Jõulubu». Kõik huvilised on teretulnud vaatama, maitsma ja ka ostma kihnlaste meistritöid - naiste käsitööd, kihnu leiba, saia ja teisi kihnu jõulutoite; kihnukeelseid ja Kihnu-ainelisi raamatuid.

Pärnus saab nädalavahetusel osta imelist Kihnu käsitööd. FOTO: Visit Estonia

Kes liiguvad aga Ida-Eesti poole, põigaku laupäeval Jõhvist läbi. Keskväljakul toimub traditsiooniline jõululaat, kuhu tulevad kauplejad, kes müüvad käsitööd, talutooteid, loodustooteid ja muud kohalikku kaupa.

Kui aga soov jõuluvana näha on juba väljakannatamatult suur, mine 18. detsembril Narva-Jõesuu jõululaadale, kus saab jõuluvanaga teha pilte, ringi jooksevad tublid päkapikud, kes kannavad hoolt, et lõkked praksuks ja tõrvikud ei kustuks ja tulepakud pilluks sädemeid kogu õhtu. Laadaplatsi ehivad tulesäras jõulukuused, kõrvale saab maitsvat jõulusööki-jooki, lastele miniloomaaed.

Kes ei tahaks kingituseks ehtsat ja kvaliteetset kodumaist kraami saada. Pühapäeval säti end Kuressaarde – toimub kogupere jõulupäev, kus on üheskoos kohalike toodete müügiala, vahvad töötoad, vibulaskmine, taluloomad, jõuluvana ja näomaalinguid tegev jõulumemm.

Võta osa huvitavatest jõuluüritustest

Kas jõulutunne on juba tekkinud? Selline mõnus rahu, rõõm ja õndsus? Kui külastad mõnda jõuluüritust, saad selle tunde kindlasti kätte. Tartus saab pühapäeval nalja: kesklinnas toimuvad Jõuluvanade talimängud – käib korralik, aga üldsegi mitte tõsine mõõduvõtmine. Lisaks ka jõuluvanade rongkäik.

Laupäeval ja pühapäeval on jõuluüritus Lottemaal. Kes on seal käinud, teab, et suunurgad mossi ei jää. Tasub seal paar korda aastas ikka käia..kasvõi profülaktika korras, et hea tuju püsiks.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis on laupäeva päeval tuur «jõuluõõv ja jõulurõõm» - sobib kõikidele julgetele ja seiklusjanulistele. Külastatakse kohti, kus on minevikus midagi hirmsat või ennekuulmatut juhtunud. Vaatluse all vanalinn ja seal asuvad tornid.

Rakvere Vallimäel saab aga igal jõulukuu pühapäeval kuulda ja näha Kristjan Järvi muusikaga valgusemängu.