4 sodiaagimärki, kelle juurde võib alati oma murega minna

Me kõik vajame elus aeg-ajalt kedagi, kes lihtsalt kuulaks meid ära. Head sõbrad on tavaliselt alati abivalmid, kuid mitte kõigil pole ühtemoodi oskust ja kannatust teiste muresid ära kuulata. Võibolla tahavad nad lihtsalt kiiresti aidata ja lahendusi otsida ning selles ei ole midagi halba. Ent mõned sodiaagimärgid on loomupoolest niivõrd arvestavad ja empaatilised, et oskavad anda ruumi teisel inimesel end täielikult väljendada, ilma et enneaegselt vahele sekkuks, lahendusi pakuks või hoopis iseendast rääkima hakkaks.