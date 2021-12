TÄHEKS LOODUD? ⟩ Alika horoskoop näitab, mida toob tulevik superstaarina

Tavaliselt, kui inimest ootab kuulsus ja silmapaistev elu, tuleb see välja ka tema astroloogilisest sünnikaardist. On mitmeid erinevaid asjaolusid, mis peegeldavad sellist intensiivset eluteed, kuid ühel või teisel viisil on see märgitud. Vaatame seekord, mida näitab Eesti värske Superstaari saate võitja Alika Milova planeetideseis - kas temas on olemas, mis vaja, et jätkata silmapaistvat elu ka pärast telesaate võitmist?

Alika jaoks toimus see võit väga olulisel ajal, kuna transiitsed Kuusõlmed olid just samades märkides nagu tema sünnikaardis. See iseenesest viitab, et praegune aeg on tema jaoks soosiv ning kingib pileti suurde tulevikku. Praegused sündmused on tema jaoks karmaliselt otseselt seotud tema tuleviku ja eesoleva teega ning tal on olemas vajalike inimeste toetus.