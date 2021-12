SEKSITREENER SELGITAB ⟩ 3 põhjust, miks enne linade vahele hüppamist suudlemiseks aega võtta

Suudlemine nii iseseisvalt kui ka enne seksima hakkamist on äärmiselt oluline tegevus. See äratab kire ja avab meeled eesootavate naudingute jaoks. Seksitreener ja suhtenõustaja Gigi Engle selgitab, miks tuleks enne seksi kindlasti suudelda ning miks tasub seda teha ka vägagi põhjalikult ja andunult.

Suudlemine loob intiimsust

Kallimaga musitamine on väga intiimne tegevus. Kuigi iga pikem suudlus ei vii seksini ning seda eeldades oled kohe valel teel, siis on suudlemisel eelmängu juures väga oluline roll. Nimelt loob see teatud õhustiku, kus tekib võimalus mitmesugusteks seksuaalseteks tegevusteks.

Kirglik suudlemine kinnitab teievahelist sidet ja teeb teid kaaslasega lähedasemaks. Suudlemine on see, mis eraldab teie suhte teistest suhetest ja paneb selle eraldi kategooriasse. See nagu huulte ja keelega armastuse avaldamine. Püsisuhtes juhtub ikka seda, et langetakse rutiini küüsi ja unustatakse väiksemad intiimsed tegevused, mis lähedustunnet hoida aitavad. Regulaarne suudlemine aitab seda tunnet hoida.

Suudlemine mõjub kehale hästi

Suudlemine ilma igasuguse tagamõtteta on ka niisama mõnus tegevus, sest ega see ilma põhjuseta meil pead segi ei aja. Tänu sellele vallandub heaoluhormoon oksütotsiin, mis ka sinu ja partneri vahelist ühtekuuluvustunnet suurendab. Sama kemikaali mõju tunned ka siis, kui oled armunud. Suudlemine aitab taastada seda sära, mida tundsid suhte alguses ning annab ajule signaali lõõgastumiseks. Paarid, kes suudlevad, on teistest õnnelikumad.

Soov olla ihaldusväärne ei kao ajaga kuhugi

Kui jätta kõrvale nii intiimsus, eelmäng kui ka oksütotsiin, on siiski veel üks väga oluline põhjus, miks partnerid suhtes olles rohkem suudlema peaksid. Nimelt tuletad seda tehes oma kallimale meelde, et sa tahad teda ja pead teda seksikaks. Vahet pole, kas olete koos olnud kolm või viisteist aastat, igaüks tahab tunda ennast ihaldusväärsena.

Soov olla tahetud on muide üks kõige levinumaid seksuaalfantaasiaid. Inimlik on tahta tunda kirge ja näha partneri silmist, et ta ei suuda oodata, millal sinuga juba linade vahel hullata saaks. Pikas suhtes hakatakse seda tunnet igatsema, sest alguses tundub kõik nii lihtne. Suudlemine viib meid algusaegadesse tagasi ja näitab partnerile, et su iha ei ole kuhugi kadunud.