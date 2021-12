AITÄH MÄRKAMAST! ⟩ Kodutee unustanud vanaproua sai tänu abivalmis noortele tagasi abikaasa juurde

Edasisi sündmuseid kirjeldab Silver ise nii: «Valgusfoori juures põrkasime metafoorselt kokku ühe noore ja ühe elatanud naisega. Noorem neiu küsis minult, et kus on Sõle 45. Ma siis hakkasin seal pajatama ja mõlgutama, aga tegelikult oli see maja number niikuinii sümboolne. Selgus, et vanadaam ei osanud koju minna ja nad olid tüdrukuga käsikäes juba pikemat aega ümbruskonnas jalutanud, lootuses midagi talle tuttavat näha.»