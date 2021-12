Oleme jõudnud maagilisse aega, mil Ehatähena särav Veenus laskub peagi «allilma», et muunduda Koidutäheks. Astroloogias omab see periood sügavat tähendust meie isiklikule elule, väärtustele ja kõigele, mis seotud armastusega.

Veenus särab praegu eredalt Ehatähena, mis on selle planeedi kõige silmapaistvam aeg. See aga tähendab, et üsna peagi on lõppemas 584 päeva kestev Veenuse tsükkel, mis algas 4. juunil 2020. Uue tsükli algus leiab aset päeval, mil retrograadne Veenus teeb ühenduse Päiksega - 9. jaanuaril 2022 kell 02:47. Armastuse-, väärtuste- ja rahatsükli lõppemine ja taaskäivitumine toimub läbi eesoleva Veenuse retrograadse perioodi, mil korraga salvestame eelmise tsükli õppetunnid, vabastame ebavajalikud koormad ning võtame vastu uued seemned.