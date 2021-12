Teksade paremal puusal on pisike tasku. Mille jaoks see küll mõeldud on? FOTO: Unsplash

Ilmselt on kõik inimesed, kes oma elus teksapükse kandnud, mõelnud vähemalt korra või paar sellele, et miks ometi on parema tasku kohal veel teine, ülipisike tasku. See ei saa ju olla praktiline, kui sinna mahub vaevu vaid kaheeurone münt?!