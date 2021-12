Sellel on tegelikult oma põhjus, miks me tavaliselt lõhnastame end pulsikohtadest (randmete ja küünarnukkide sisekülg, kõrvatagune, kael, põlvedetagune jne). Neis kohtades on nahk kõige õhem, mis tähendab, et lõhn on kõige lähemal verele ja kehasoojusele. Kuniks lõhn püsib soe, kestab ta ka kauem. Pulsikohad on nagu väiksed radiaatorid.