Vesi on kõigis meie rakkudes ning inimese keharakud lausa vajavad vett selleks, et efektiivselt töötada. Alates liigeste liikuvana hoidmisest kuni vere lihastesse pumpamiseni, vesi mängib olulist rolli pea kõigis organismi protsessides. «Kui oled aktiivse elustiiliga, sööda palju erinevaid toiduaineid ning jood ka palju vett, siis on ka su tervis sellevõrra optimaalsem ning parem,» selgitab New Yorgis tegutsev toitumisnõustaja. Ent uuringud näitavad, et mida vanemaks me saame, seda vähem vett joome. Kuidas see tervist mõjutab?