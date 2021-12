ULATUSLIK UURING ⟩ Selline vererõhunäit ennustab dementsust

Tulemused avaldati ajakirjas Hypertension ja need näitasid selgelt suurenenud riski dementsuse või Alzheimeri tõve tekkeks patsientidel, kelle süstoolne vererõhk on üle 160 mm/Hg. Kõrgenenud diastoolne vererõhk oli seotud ka dementsuse riski suurenemisega.

Neid seoseid võrreldi osalejatega, kelle süstoolne vererõhk oli vahemikus 130–140 mm/Hg, ja need ei sõltunud ühestki antihüpertensiivsest ravimist või muudest seisunditest. Seosed olid veidi vastuolulisemad analüüsis, mis vaatles tõenäolist vaskulaarset dementsust, kuid isegi siis suurenes haiguse tekkerisk vererõhu näitajate suurenedes.

Paljudes analüüsides seostati madalat vererõhku ka dementsuse riskiga, kuid teadlased usuvad, et see on tingitud muudest patsientide seisunditest. Sellegipoolest tuleks tulemusi selles osas kinnitada.