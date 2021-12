SODIAAGISOSINAD ⟩ Ärevust täis nädal võib tuua kaasa tahtmatut haavamist

Soovitused nädalapäevadeks

Pühapäeval tuuled hakkavad pöörduma, nii et ole valmis, et su arvamus või seisukoht millegi kohta võib muutuda. Ole avatud olulistele vestlustele.

Sa oled sellega hakkama saanud! Mis iganes see ka poleks, mille nimel sa oled pikka aega pingutanud, jõuab võiduka lõpuni. Piltlikult öeldes ratsutad sa külarahva rõõmuhõigete saatel koju, peas loorberipärg. Tähista seda võitu - on olnud erakordselt raske aasta ja sa väärid seda kiitust. Ära unusta ka ennast kiita. Kui elu meie teele takistusi veeretab - ja seda ta teeb paratamatult iga natukese aja tagant - aitavad just sellised võiduhetked meil edasi minna ning annavad jõudu. Ja kui suuri saavutusi tähistada pole, siis rõõmusta pisiasjade üle. Olgu selleks üles pandud jõuluehted, pakitud kingitused või lihtsalt tõsiasi, et sa tõusid täna voodist püsti - sa oled super!